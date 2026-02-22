محافظ المنوفية: استثمارات 168 مليون جنيه لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظة

عقد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، مساء اليوم اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي، لمتابعة خطط الأداء التنفيذي ونسب الإنجاز، موجّهًا باتخاذ إجراءات عاجلة قابلة للتنفيذ لضمان سرعة إنهاء المشروعات الحيوية ودخولها الخدمة لصالح المواطنين.

وشهد الاجتماع استعراضًا مفصّلًا لموقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتي تشمل تغطية كافة المدن بنسبة 100%، وخدمة 206 قرى بالصرف الصحي، إضافة إلى 65 قرية جاري العمل بها و46 قرية متبقية، فضلًا عن 13 عزبة تابعة مخدومة، بإجمالي استثمارات تجاوزت 168 مليون جنيه، وتشمل المشروعات إنشاء محطات مياه وصرف صحي، وإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف، وصيانة الخزانات العلوية، وتطوير الشبكات في مدن أشمون والشهداء ومنوف وسرس وغيرها.

كما استعرض المحافظ مع مسئولي الشركة والجهاز التنفيذي برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام SRSSP، الممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي، باستثمارات 2.5 مليار جنيه، والذي يغطي 31 قرية وعزبة بنسبة تنفيذ 100% ويستفيد منه 250 ألف نسمة، مشددا على أهمية التنسيق مع كافة الجهات للتغلب على المعوقات وتسريع وتيرة العمل لضمان وصول الخدمات إلى المواطنين بأعلى كفاءة ممكنة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مشروعات البنية التحتية لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي تمثل من أهم أولويات المحافظة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل والرقابة الدقيقة لضمان تنفيذ المشروعات والانتهاء منها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.