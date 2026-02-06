كونسيساو ينتقد التحكيم بعد الخسارة أمام النصر بالدوري السعودي

حمّل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، طاقم التحكيم مسؤولية خسارة فريقه أمام النصر بهدفين دون رد، في قمة الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال كونسيساو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن القرارات التحكيمية كان لها تأثير مباشر على سير اللقاء، مؤكدًا أن فريقه قدم أداءً قويًا رغم النتيجة. وأضاف: «التحكيم غيّر مجريات المباراة، روح الاتحاد كانت حاضرة وقدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا، ارتكبنا أخطاءً لكنها لم تكن كفيلة بتغيير النتيجة».

وأشار المدرب البرتغالي إلى لقطة مثيرة للجدل في الشوط الأول، موضحًا: «في الدقيقة 20 تقريبًا لم تُحتسب ركلة جزاء رغم لمس الكرة يد أنجيلو، ومع نتيجة المباراة تصبح مجبرًا على اللعب بأسلوب معين، كما كانت هناك فرصة لموسى ديابي قبل هدف النصر تم احتسابها تسللًا».

وشدد كونسيساو على أن ما حدث يمثل وقائع تحكيمية لا يمكن تجاهلها، قائلاً: «ما شاهدتموه اليوم حقائق أثرت على المباراة، والمستويات كانت متقاربة، خصوصًا أننا قادمون من فترة صعبة، لكن مثل هذه القرارات تغيّر شكل المواجهة».