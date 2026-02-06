وزيرة التنمية المحلية تبحث مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملفات التعاون المشتركة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعا مع تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحضور عدد من ممثلي البرنامج بالقاهرة.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بمجالات التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعلى رأسها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والذي يتم تنفيذه في 4 محافظات هي الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بما تم تحقيقه فيما يخص تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بالمحافظات المستهدفة، ومن بينها تنفيذ سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية بالأقصر، ومركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم، والمركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا في بني سويف، والمركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل، والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بأسوان، والتي يتم تمويلها بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 480 مليون جنيه.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى بعض الموضوعات المقترح تنفيذها بين الجانبين وخطة العمل المستقبلية في المحافظات، وبصفة خاصة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية، بما يساهم في توفير فرص عمل، وتطوير الأداء المحلي، وتعزيز القدرات الاستثمارية للمحافظات.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تعزيز مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير الأداء المحلي وتعزيز القدرات الاقتصادية والاستثمارية للمحافظات، بما يسهم في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، تنفيذا للشراكة الناجحة بين الحكومة المصرية والجهات الدولية المانحة.

ومن جانبها، أثنت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، على الشراكة الوثيقة مع وزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى ترحيب البرنامج بالتعاون مع الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين بالمحافظات، ودعم تنفيذ رؤية وبرامج الوزارة في العديد من الملفات الخدمية، في إطار دورها المحوري الذي تقوم به على أرض المحافظات المصرية، وبما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي لصالح المجتمعات.