رئيس شعبة المواد الغذائية: نعيش العصر الذهبي للسلع الغذائية بوجه عام والسكر بشكل خاص

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن مصر تعيش في الوقت الحالي «العصر الذهبي للمواد الغذائية بوجه عام والسكر بوجه خاص».

وأضاف خلال برنامج « يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر «MBC مصر» أن المخزون الاستراتيجي يكفي لأكثر من 12 شهرًا، بالإضافة إلى بدء توريد إنتاج قصب وبنجر السكر في نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أن الحكومة قررت فتح باب التصدير نتيجة وجود فائض كبير في السكر، موضحا أن الأسعار تخضع التفاوت في الأسعار لا يتجاوز «جنيه أو اثنين لا أكثر من ذلك، ويتوفر بزيادة وكميات».

وأوضح أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب ولا توجد «تسعيرة جبرية»، مشيرا إلى أن هذا التفاوت من الوسطاء وليس المنبع.

ورد على الأرقام التي استعرضها الإعلامي شريف عامر حول تحرك سعر السكر للمستهلك، من مستويات ٢٧ إلى ٢٩ جنيها الأسبوع الماضي، إلى ٢٧ إلى ٣٠ جنيها كحد أدنى، وصولا إلى أعلى سعر ٣٥ جنيها في بعض المناطق.

ونفى وصول السعر إلى مستوى الـ 35 جنيها، مؤكدا أن أقصى سعر للسكر «30 جنيها»، والسعر المتداول في السوق يتراوح بين 27 إلى 28 جنيها حسب المنطقة والمحل.