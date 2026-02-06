شعبة الذهب: النتائج الإيجابية للمفاوضات النووية بين أمريكا وإيران ستقود الأسعار لمزيد من التراجع

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6 آلاف و550 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام عيار 24 حوالي 7 آلاف و485 جنيهًا، بانخفاض قدره نحو 150 جنيهًا مقارنة بالأيام الماضية.

وأضاف "منيب" خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، اليوم الخميس، أن أسعار الذهب تتأثر بشكل لحظي بأي أحداث سياسية أو توترات عالمية، سواء بالصعود أو الهبوط، مشيرًا إلى أن الأسواق كانت تشهد حالة من القلق الشديد خلال الفترة الماضية على خلفية التصعيد السياسي المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع أسعار الذهب عالميًا إلى الارتفاع، لتصل الأوقية إلى نحو 5,600 دولار في البورصات العالمية حتى يوم الخميس الماضي.

وأضاف أن التوقعات السابقة بحدوث ضربة عسكرية أمريكية لإيران، وتحرك الأسطول العسكري الأمريكي لها، خلقت حالة من الترقب والخوف في الأسواق العالمية، ما دفع المستثمرين للتحوط والاتجاه إلى الذهب كملاذ آمن، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن تراجع الأسعار اليوم جاء، في ظل أنباء عن اجتماع مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط، لبحث حلول قد تؤدي إلى اتفاق نووي، موضحًا أن مجرد وجود أمل في تهدئة الأوضاع السياسية كان سببًا مباشرًا في هبوط أسعار الذهب.

وأكد أنه في حال أسفرت المفاوضات عن نتائج إيجابية، فمن المتوقع أن يشهد الذهب مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة.

وأردف أن توجه عدد كبير من المواطنين في توقيت واحد لشراء الذهب أدى إلى ضغط على السوق، خاصة مع انتهاء شهادات الاستثمار البنكية التي كانت تصل فوائدها إلى 27%، وانتهت في يناير الماضي.

واستكمل أن خفض أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، لتتراوح حاليًا بين 16 و17% تقريبًا، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب بنحو 90% بنهاية عام 2025، دفع الكثير من المواطنين إلى اعتبار الذهب وسيلة ادخار بديلة.

وأكد على أن سوق الذهب محدود الإنتاج، حيث تمتلك الشركات المنتجة للسبائك طاقات إنتاجية محدودة، وهو ما يفسر عدم توافر بعض الأوزان في فترات زيادة الطلب، مشددًا على أن الأمر لا يعود لأزمة، وإنما لعدم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب المفاجئ والكبير.