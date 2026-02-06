عاشت دار أوبرا الإسكندرية حالة إبداعية خاصة، امتزجت فيها ليالي المدينة الساحرة بعبق الغنائيات الذهبية لزمن الفن الجميل، في أمسية فنية قدمتها دار الأوبرا المصرية من خلال فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، وبمشاركة النجمة غادة رجب، إلى جانب المطربين أحمد رجب، نعمة عصمت، ووائل أبو الفتوح.

واحتشد جمهور الفنون الجادة بكامل العدد لمتابعة لوحة موسيقية راقية، تنقلت بين مشاعر الشجن والفرح والحنين، حيث قادت عصا المايسترو علاء عبد السلام الأصوات وأنامل العازفين في رحلة متناغمة بين المقامات الشرقية، لتنساب ألحان خالدة رسخت مكانتها في ذاكرة الطرب العربي.

وقدمت غادة رجب، بصوتها المفعم بالدفء والقوة، باقة من الأعمال الجماهيرية التي حملت بصمات كبار المبدعين، من بينها: عمار يا إسكندرية، في يوم وليلة، اسمعوني، لماذا، حبيبي وعنيه، يا ساعة بالوقت اجري، لا مش أنا اللي أبكي، دارت الأيام، أحلف بسماها، لتؤكد قدرتها على استحضار روح الزمن الجميل بروح معاصرة.

وسبق ذلك فقرات غنائية تألق فيها أحمد رجب، نعمة عصمت، ووائل أبو الفتوح، قدموا خلالها مختارات من روائع الغناء العربي، منها: في قلبي غرام، يا عيني عالصبر، مال عليا مال، آه لو تعرف، يا غريب الدار، يا خِلّي القلب، إلى جانب مقطوعة موسيقية بعنوان حكاية حب عزفتها الفرقة.

وجاء الحفل في إطار جهود وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية لنشر قيم الجمال، وإعادة صياغة الوجدان الجمعي، والارتقاء بالذائقة الفنية، تأكيدًا لدور الفنون الراقية في بناء الوعي وتعزيز الهوية الثقافية.