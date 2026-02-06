 المفوضية الأوروبية: تصميم تطبيق تيك توك الإدماني يخالف قوانين التكتل - بوابة الشروق
الجمعة 6 فبراير 2026 2:18 م القاهرة
المفوضية الأوروبية: تصميم تطبيق تيك توك الإدماني يخالف قوانين التكتل

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الجمعة 6 فبراير 2026 - 2:06 م | آخر تحديث: الجمعة 6 فبراير 2026 - 2:06 م

كشفت نتائج أولية للمفوضية الأوروبية، أن "التصميم الإدماني" لتطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية هينا فيركونين اليوم الجمعة، "إدمان مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون له آثار ضارة على تطور عقول الأطفال والمراهقين".

وأضافت فيركونن: "في أوروبا يجب أن نطبق قوانيننا لحماية أطفالنا ومواطنينا عبر الإنترنت".

وقالت المفوضية الأوروبية إن سمات التصميم الإدماني تشمل "التصفح اللانهائي والتشغيل التلقائي والإشعارات المنبثقة ونظام التوصية الشخصي".

