دولة أفريقية ثالثة توافق على عودة المهاجرين من بريطانيا بعد تهديدات بشأن التأشيرة

وافقت دولة أفريقية ثالثة على قبول عودة مهاجرين دخلوا المملكة المتحدة بدون تصريح ملائم بعدما هددت وزيرة الداخلية شبانة محمود، بمنع إصدار تأشيرات لمواطنيها.

وأصدرت محمود التهديد لجمهورية الكونغو الديمقراطية في نهاية ديسمبر العام الماضي، جراء قلة التعاون في إعادة المجرمين الأجانب وهؤلاء الذين ليس لهم حق في أن يكونوا في المملكة المتحدة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وفي نفس الوقت، أوقفت المعاملة التفضيلية للدبلوماسيين والأشخاص المهمين الكونغوليين وأنهت إصدار التأشيرة السريعة لمواطني ذلك البلد.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، أن الكونغو الديمقراطية وافقت الآن على التعاون.

وقالت محمود: "رسالتي واضحة، إذا رفضت الحكومات الأجنبية قبول عودة مواطنيها فسوف تواجه عواقب".

يشار إلى أن الكونغو الديمقراطية هي ثالث دولة تتوصل لاتفاق مع المملكة المتحدة بعدما جرى تهديدها بفرض قيود على التأشيرة.

وقالت أنجولا وناميبيا إنهما سوف تستقبلان مواطنيهما في ديسمبر، بعد شهر من تحديد محمود أهداف محتملة للإجراءات العقابية.