قال الفنان شريف سلامة، إن مشاركته في مسلسل «رمضان كريم» جاءت مدفوعة برغبته في خوض تجربة جديدة وتقديم شخصية «فرد أمن» تنتمي لطبقة اجتماعية تمتلك طموحات.

وقال خلال برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر «DMC» إن من أبرز العوامل التي حسمت قراره بالمشاركة كانت التعاون لأول مرة مع الفنانة روبي، بالإضافة إلى العمل تحت قيادة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي نجح في خلق حالة درامية رمضانية مميزة.

ولفت إلى أن «تركيبة» الممثلين المشاركين في العمل شجعته كثيرا، مثل الفنان الراحل محمود الجندي، وسيد رجب، صبري فواز، ودنيا عبد العزيز.

وأضاف أن مسلسل «على قد الحب» في رمضان المقبل، من تأليف مصطفى جمال وإخراج خالد سعيد، مشيرا مؤكدا أن الجمهور سيشاهد «حاجة محترمة جدًا» خلال شهر رمضان المبارك.

وفي سياق آخر، قال إن «ظروفا معينة» شكلت مساره المهني، مشيرا إلى أنه كان يطمح للالتحاق بمعهد السينما في أقسام التصوير أو المونتاج أو الجرافيك، و كان يتطلب الالتحاق بها لطلاب القسم «الأدبي» الحصول على مجموع 55%.

ولفت أن هذا العام كان العام الوحيد الذي تقرر فيه أن يكون الحد الأدنى للمجموع 55% بدلا من 50%، بينما كان هدفه في الثانوية العامة الحصول على 50%.

وأشار إلى امتلاكه ثقة كبيرة في قدرته على استيعاب المناهج من خلال القراءة البسيطة، حتى إنه كان يكتفي أحيانا بالإجابة على عدد محدود من أسئلة الامتحان طالما ضمنت له الدرجة التي يريدها.

وذكر أن تحوله للدراسة في بالمعهد العالي للفنون المسرحية جاء بترشيح من المخرج عادل أديب، وذلك بعد تعذر التحاقه بمعهد السينما لعدم حصوله على نسبة الـ 55%، لافتا إلى أن «أديب» من سحب له ملف الالتحاق وملأ بياناته بنفسه، مؤكدا أنه لم يكن يضع التمثيل ضمن حساباته نهائيا في ذلك الوقت.

وأشار إلى قضاء 7 سنوات في العمل كـ «مساعد مخرج» خلف الكاميرا في الإعلانات والبرامج قبل أن يبدأ مسيرته كممثل، لافتا إلى أن خبرته خلف الكاميرا جعلته أكثر دراية بما يحدث في كواليس التصوير.