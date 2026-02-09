 هونج كونج.. الحكم على قطب الإعلام السابق جيمي لاي بالسجن 20 عاما - بوابة الشروق
الإثنين 9 فبراير 2026 7:02 ص القاهرة
هونج كونج.. الحكم على قطب الإعلام السابق جيمي لاي بالسجن 20 عاما

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 فبراير 2026 - 5:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 فبراير 2026 - 5:29 ص

حكم على جيمي لاي، قطب الإعلام السابق المؤيد للديمقراطية في هونج كونج والمنتقد الشرس لبكين، اليوم الاثنين بالسجن 20 عاما في في واحدة من أبرز القضايا المنظورة أمام المحاكم بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين، والذي أدى فعليا إلى إسكات المعارضة في المدينة.

وقد جنب ثلاثة قضاة معتمدين من الحكومة لاي، 78 عاما، العقوبة القصوى وهي السجن مدى الحياة بتهم التآمر مع آخرين للتواطؤ مع قوى أجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر، والتآمر لنشر مقالات تحريضية. وكان قد أدين في ديسمبر الماضي.

وبالنظر إلى عمره، فإن مدة السجن قد تبقيه خلف القضبان لبقية حياته.


