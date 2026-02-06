 إصابة جنرال روسي بطلق ناري في موسكو ونقله للمستشفى - بوابة الشروق
الجمعة 6 فبراير 2026 12:10 م القاهرة
إصابة جنرال روسي بطلق ناري في موسكو ونقله للمستشفى

وكالات
نشر في: الجمعة 6 فبراير 2026 - 11:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 فبراير 2026 - 11:30 ص

أفادت قناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية الرسمية، نقلا عن لجنة التحقيق الروسية، أن جنرالا روسيا أُصيب بطلق ناري في موسكو ونُقل إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم لجنة التحقيق الروسية، في بيان، اليوم الجمعة، إن مهاجما مجهولا أطلق عدة رصاصات على رجل في مبنى سكني على طريق فولكولامسكوي السريع في موسكو، ثم لاذ بالفرار، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقد نُقل الضحية، الذي عرّفته وسائل الإعلام الروسية الرسمية بأنه الفريق فلاديمير أليكسييف من وزارة الدفاع، إلى أحد مستشفيات المدينة.

وأكدت لجنة التحقيق الروسية أن ضباطها موجودون في موقع الحادث، وأنها فتحت تحقيقاً جنائياً في "محاولة القتل".

وفقًا لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي في عام 2025، فإن أليكسييف هو النائب الأول لرئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية الروسية.

