إصابة جنرال روسي بطلق ناري في موسكو ونقله للمستشفى

أفادت قناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية الرسمية، نقلا عن لجنة التحقيق الروسية، أن جنرالا روسيا أُصيب بطلق ناري في موسكو ونُقل إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم لجنة التحقيق الروسية، في بيان، اليوم الجمعة، إن مهاجما مجهولا أطلق عدة رصاصات على رجل في مبنى سكني على طريق فولكولامسكوي السريع في موسكو، ثم لاذ بالفرار، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقد نُقل الضحية، الذي عرّفته وسائل الإعلام الروسية الرسمية بأنه الفريق فلاديمير أليكسييف من وزارة الدفاع، إلى أحد مستشفيات المدينة.

وأكدت لجنة التحقيق الروسية أن ضباطها موجودون في موقع الحادث، وأنها فتحت تحقيقاً جنائياً في "محاولة القتل".

وفقًا لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي في عام 2025، فإن أليكسييف هو النائب الأول لرئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية الروسية.