الجمعة 6 فبراير 2026
صحيفة ألمانية: ميرتس يزور واشنطن للمرة الثالثة مطلع مارس

وكالات
نشر في: الجمعة 6 فبراير 2026 - 10:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 فبراير 2026 - 10:35 ص

ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، اليوم الجمعة، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيجري زيارته الثالثة إلى واشنطن في أوائل مارس، في ظل الجهود المبذولة لتخفيف التوتر عبر المحيط الأطلسي بين الدول الأوروبية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولم يصدر تعليق بعد من مكتب ميرتس.
وتأتي هذه الأنباء قبل حوالي أسبوع من بدء مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو الاجتماع السنوي رفيع المستوى لخبراء السياسة الأمنية الذي شهد العام الماضي انتقادات لاذعة من نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس لشركاء الولايات المتحدة الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ومن المتوقع ألا يحضر فانس المؤتمر هذا العام، لكن من المقرر أن يحضره وزير الخارجية ماركو روبيو ووفد من الكونجرس.

