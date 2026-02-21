سلوفاكيا تعتزم وقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيا حال عدم استئناف تدفق النفط عبر خط دروجبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، إن بلاده سوف تطلب من الشركة المشغلة للشبكة الحكومية وقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا يوم الاثنين، حال لم يتم استئناف عمليات تدفق النفط عبر خط أنابيب دروجبا.

وأضاف فيكو، أن إمدادات سلوفاكيا الطارئة من الكهرباء لأوكرانيا في يناير بلغت ضعف إجمالي إمدادات 2025، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويلقي فيكو باللائمة على أوكرانيا في عدم استئناف إمدادات النفط مما أدى إلى تكاليف مالية وصعوبات لوجيستية.

وأعلنت حكومة سلوفاكيا حالة الطواري النفطية"، اعتبارا من أول أمس الخميس، بعد توقف شحنات النفط القادمة من روسيا عبر خط أنابيب دروجبا عبر أوكرانيا في نهاية يناير.

وتعتمد المجر أيضا على إمدادات النفط عبر نفس الخط.

وألمح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى أن بلاده قد تقطع إمدادات الطاقة عن أوكرانيا المجاورة إذا استمرت كييف في عرقلة تسليم النفط الروسي.