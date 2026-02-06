هونج كونج: النطق بالحكم على جيمي لاي يوم الاثنين المقبل

من المقرر النطق بالحكم على قطب الإعلام السابق المؤيد للديمقراطية في هونج كونج، جيمي لاي، يوم الاثنين المقبل في أعقاب إدانته في ديسمبر الماضي بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين.

وقد يواجه لاي، مؤسس صحيفة "أبل ديلي" المتوقفة حاليا والبالغ من العمر 78 عاما، عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة في القضية التي أثارت انتقادات من بعض الحكومات الأجنبية.

وقالت السلطة القضائية اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني إنها تدعو لجلسة النطق بالحكم يوم الإثنين المقبل في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي( 0200 بتوقيت جرينتش).

وكان لاي منتقدا صريحاً للحزب الشيوعي الحاكم في الصين واعتقل في عام 2020 بموجب قانون الأمن القومي الذي اعتبرته بكين ضروريا لاستقرار المدينة في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام السابق.

وتم النظر إلى محاكمته على نطاق واسع باعتبارها مؤشرا على تراجع حرية الصحافة في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997 لكن حكومة المدينة تصر على أن القضية لا علاقة لها بحرية الإعلام.

ويمكن أن يؤدي صدور الحكم إلى خلق توترات بين بكين والحكومات الأجنبية وقد أثارت إدانة لاي بالفعل انتقادات من الولايات المتحدة وبريطانيا وبعد حكم ديسمبر/كانون الأول قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أثار قضية لاي مع الصين إنه يشعر "بسوء شديد" كما دعت إدارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى إطلاق سراح لاي الذي يحمل الجنسية البريطانية.