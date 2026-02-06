مقتل 13 شخصا جراء انقلاب حافلة على طريق جبلي في نيبال

انحرفت حافلة كانت تقل موكب زفاف عن طريق جبلي في غرب نيبال وسقطت من منحدر في حادث أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 34 آخرين، وفقا لما ذكرته الشرطة في البلاد اليوم الجمعة.

وكانت الحافلة التي تقل أفرادا من موكب زفاف في طريق عودتها إلى الديار عندما هوت من ارتفاع حوالي 200 متر لتستقر على أرض مستوية بالقرب من قرية بودجاون على بعد حوالي 500 كيلومتر غرب العاصمة كاتماندو.

ووفقا لمكتب شرطة منطقة بيتادي فإنه بعد وقوع الحادث ليل الخميس تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج وانتشال الجثث من بين الحطام.

وكانت الحافلة متجهة إلى قرية العريس بعد انتهاء مراسم الزفاف لكن العريس والعروس كانا في مركبة أخرى ولم يلحق بهما أذى.

ولم يتضح بعد سبب الحادث لكن الشرطة باشرت التحقيق.

وتعود حوادث الحافلات في نيبال في الغالب إلى سوء صيانة الطرق والمركبات علما أن معظم هذا البلد الواقع في منطقة الهيمالايا يتسم بوجود القمم الجبلية الشاهقة والطرق الضيقة.