غارة جوية روسية على مدينة أوكرانية تسفر عن مقتل شخص واحد

أسفرت غارة جوية روسية على منطقة سكنية في شرق أوكرانيا عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، حسبما أفاد مسؤولون يوم الأحد، وذلك بعد أن صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الولايات المتحدة منحت أوكرانيا وروسيا مهلة نهائية حتى شهر يونيو المقبل للتوصل إلى اتفاق سلام.

وأدت الهجمة على مدينة كراماتورسك في منطقة دونيتسك الأوكرانية إلى نشوب حريق في مبنى سكني مكون من تسعة طوابق، وفقا لخدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا.

كما ضربت روسيا البنية التحتية للطاقة في منطقة بولتافا الأوكرانية ليل السبت وحتى يوم الأحد، حسبما أفاد سيرهي كوريتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الأوكرانية المملوكة للدولة "نافتوجاز".

ودأبت روسيا على ضرب شبكة الكهرباء في أوكرانيا، خاصة في فصل الشتاء، طوال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 4 سنوات. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إضعاف الإرادة الأوكرانية للمقاومة، وهي استراتيجية يطلق عليها المسؤولون في كييف "تسليح الشتاء".

وقال زيلينسكي للصحفيين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة منحت أوكرانيا وروسيا مهلة نهائية حتى شهر يونيو المقبل للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وأضاف أنه في حال عدم الوفاء بمهلة يونيو، فمن المرجح أن تمارس إدارة ترامب ضغوطا على كلا الجانبين.

وتأتي هذه المهلة الأخيرة في أعقاب المحادثات التي جرت بوساطة أمريكية في أبو ظبي والتي لم تسفر عن أي اختراق، حيث يتمسك الطرفان بمطالب متناقضة. وتضغط روسيا على أوكرانيا للانسحاب من منطقة دونباس، حيث لا يزال القتال مكثفاً، وهو شرط تقول كييف إنها لن تقبله أبداً.