الكرملين: مفاوضون روس وأمريكيون يبحثون انتهاء صلاحية آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية

أعلن الكرملين اليوم الجمعة، أن مفاوضين روس وأمريكيين بحثوا انتهاء صلاحية آخر اتفاق باق للحد من الأسلحة النووية بين البلدين، واتفقوا على ضرورة بدء محادثات جديدة للحد من التسلح بسرعة.

وانتهت معاهدة ستارت الجديدة أمس الخميس، ما أدى إلى عدم وجود أي أسقف على أكبر ترسانتين نوويتين لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن وأثار مخاوف من سباق تسلح نووي غير مقيد.

وناقش المفاوضون الروس والأمريكيون القضية في الإمارات العربية المتحدة، حيث عقدت وفود روسية وأوكرانية وأمريكية يومين من المحادثات حول تسوية سلمية في أوكرانيا، طبقا لما ذكره المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة.

وقال بيسكوف: "هناك تفاهم، لقد تحدثوا عن ذلك في أبوظبي بأن كلا الطرفين سيتخذان مواقف مسؤولة ويدرك كلا الطرفين ضرورة بدء المحادثات حول القضية في أسرع وقت ممكن.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد دعوته للتوصل إلى معاهدة جديدة أقوى بدلا من تمديد المعاهدة الحالية المعروفة باسم معاهدة "نيو ستارت".