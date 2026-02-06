استطلاع: غالبية الألمان يرفضون اتهامهم بقلة العمل

أظهر استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الألمان يرون أن الاتهامات الموجهة إلى العاملين في البلاد بأنهم يعملون أقل من اللازم غير مبررة.

ووفقا للاستطلاع الذي أجري بتكليف من القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، اعتبر 20% فقط من الألمان أن هذا الاتهام في محله، بينما عارضه 75%.

وعند الحديث عن تحفيز الاقتصاد، رأى 48% من المشاركين أن زيادة العمل إجمالا في ألمانيا أمر مهم للغاية أو مهم، في حين اعتبر 49%آخرون ذلك أقل أهمية أو غير مهم.

وأبدى غالبية المواطنين تقييما نقديا لوضع أنظمة التأمينات الاجتماعية، حيث رأى 9% فقط الوضع العام جيدا، بينما رأى 57% آخرون أن هناك مشكلات كبيرة، ويعتقد 31% أن هذه الأنظمة باتت على وشك الانهيار. وترى أغلبية نسبتها 58% أن حل مشكلات التمويل ينبغي أن يكون أساسا عبر استخدام مزيد من أموال الضرائب، في حين يفضل 15% خفض الإعانات الاجتماعية، ويعتبر 6% زيادة الاشتراكات الحل الأساسي.

وكانت الحكومة الألمانية المشكلة من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أنشأت لجانا إصلاحية للتأمينات التقاعدية والصحية وتأمين الرعاية. وفي المقابل ينظر المواطنون بتشكك إزاء قدرة الحكومة على إيجاد حلول، حيث يتوقع 25% فقط أن تقدم الحكومة إسهاما مهما في حل مشكلات التأمينات الاجتماعية، بينما يشكك 73% آخرون في ذلك.

أجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري، وشمل 1289 ناخبا تم اختيارهم عشوائيا عبر الهاتف والإنترنت.