 مديرية الزراعة بالشرقية تواصل جهودها لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي - بوابة الشروق
الجمعة 5 ديسمبر 2025 3:14 م القاهرة
مديرية الزراعة بالشرقية تواصل جهودها لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي

فاطمة الديب
نشر في: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 3:03 م | آخر تحديث: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 3:03 م

استعرض المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، جهود المديرية على مدار الأشبوع المنصرم.

أوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه قد تم تنفيذ ندوات حول القمح والبطاطس والدواجن وطرق الوقاية من الأمراض، ومرور ميداني على جمعيات لمتابعة صرف الأسمدة وتنظيم الري في مركز الزقازيق.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم كذلك تنظيم ندوة إرشادية لأفضل طرق زراعة القمح وخدمة الأرض بمركز فاقوس، بالإضافة إلى متابعة زراعات القمح وصرف الأسمدة مع التوعية بأساليب الزراعة الموفرة للمياه والتقاوي في ديرب نجم، ومرور ميداني لمتابعة الزراعات الشتوية ولقاءات مع المزارعين في بلبيس، مشيرا إلى أن لجنة المكافحة العامة تابعت محاصيل القمح والبنجر لمكافحة الحشائش ومعالجة الإصابات بالمحاصيل.

