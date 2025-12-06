تضرر الهيكل الفولاذي لمحطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرض الهيكل الفولاذي المصمم لمنع التسرب الإشعاعي في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا لأضرار جراء هجوم بطائرة مسيرة في شباط الماضي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان، اليوم السبت، إن مفتشيها أكملوا تقييمهم الأسبوع الماضي بشأن المحطة، مؤكدين أن الهيكل الفولاذي لم يعد يؤدي وظيفته الأساسية في مجال السلامة.

وأضافت أنّ إجراء إصلاحات مؤقتة محدودة للسقف، مشددة على وجوب ترميم شامل لضمان السلامة النووية.

يذكر أن محطة تشيرنوبيل النووية تخضع لسيطرة أوكرانيا، بينما تسيطر قوات روسية على محطة زاباروجيا النووية.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شئونها.