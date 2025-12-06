زيلينسكي يزور لندن بعد غد للتشاور مع ستارمر حول وضع مفاوضات السلام

كشف تقرير إعلامي في بريطانيا أن من المتوقع أن يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد غد الاثنين، للتشاور مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الخطوات المقبلة في الحرب الأوكرانية.

وذكرت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية/بي ايه/ في تقريرها، أن مشاورات زيلينسكي وستارمر ستدور حول حالة المفاوضات حول خطة السلام.

وتعتزم الولايات المتحدة وأوكرانيا مواصلة محادثاتهما اليوم بشأن سبل إيجاد حل للصراع الدائر بين موسكو وكييف. وكانت هذه المحادثات بدأت في ولاية فلوريدا الأمريكية أول أمس الخميس.

وأفاد الجانب الأمريكي بأن الطرفين اتفقا على أن إنهاء الحرب يعتمد على استعداد روسيا للسلام.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، أجريا يوم الثلاثاء الماضي محادثات في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطرحا المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب.