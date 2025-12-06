بريطانيا: اعتقال متظاهرين بعد تلطيخ مجموعة مجوهرات التاج الثمينة في برج لندن

اعتقلت الشرطة البريطانية، أربعة متظاهرين اليوم السبت، بعد قيامهم بإلقاء الطعام على حاوية مجوهرات التاج الثمينة المرصعة بالماس، في برج لندن.

وجرى إلغاء عرض مجوهرات التاج بعد أن قام أفراد من مجموعة تسمى "استعادة السلطة" بعملية تلطيخ باستخدام كرامبل التفاح وكريم الكاسترد الأصفر - وهما عنصران أساسيان في قوائم الحلويات البريطانية - على حاوية العرض التي تحتوي على تاج الدولة الإمبراطوري الذي ارتداه الملك تشارلز الثالث خلال حفل تتويجه في 2023 وخلال خطابه لافتتاح البرلمان في 2024.

وفتح المتظاهرون، معاطفهم ليكشفوا على شعار "استعيدوا السلطة" مكتوبا على قمصانهم ثم هتف أحدهم "لقد انهارت الديمقراطية. لقد جئنا هنا إلى جواهر الأمة لاستعادة السلطة.. انضموا إلينا عبر موقع تيك باك باور دوت نت"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إي ميديا).

وشوهد السياح، وقد اعتلت وجوهم الدهشة إزاء العمل الخطير الذي حدث صباح اليوم السبت.

وقالت شرطة العاصمة، إنه تم اعتقال المتظاهرين بتهمة الاشتباه في إلحاق أضرار جنائية.

وقال متحدث باسم مجموعة تيك باك باور: "منذ عام 2011 دفعت الأسر الأكثر فقرا التي تشكل 10 % من السكان مجتمعين معدل ضريبة موحد يبلغ 44 % على دخولهم ومكاسب ثرواتهم، بينما دفع الأغنياء 22%".

وأضاف: "إن طبقتنا السياسية، أيا كانت في هذه الحكومة، سواء من الإصلاحيين أو المحافظين، تخدم فاحشي الثراء، إنهم لا يعبأون بالشعب العامل".

وقالت المجموعة التي تنادي بإنشاء مجلس مواطنين دائم وتريد فرض ضرائب على الثروات الفاحشة إن اثنين من أعضائها قاما بإلقاء الطعام وإنه تم اعتقال اثنين آخرين أيضا.