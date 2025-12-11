سلوى عثمان: أشارك في مسلسل كوميدي مع ياسر جلال رمضان المقبل

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن مشاركتها في مسلسل جديد سيعرض في رمضان المقبل، واصفة العمل بأنه اجتماعي كوميدي مكوَّن من 15 حلقة، قائلة إنه سيجمعها مع نخبة من الفنانين منهم: "ياسر جلال، ميرفت أمين، وأيتن عامر، ومحسن منصور".

وأضافت "عثمان" خلال حوار عبر برنامج "ست ستات" على قناة dmc، أمس الأربعاء، أن ميرفت أمين، رغم هدوئها، إلا أن ذهنها حاضر للكوميدي، فيما وصفت أيتن عامر بأنها زكية، ولديها كيمياء رائعة مع زملائها أمام الكاميرا.

وتحدثت عن العلاقات في الوسط الفني، لافتة إلى أنها مقربة من: "ياسر جلال، وميرفت أمين، ودنيا سمير غانم، وحسن الرداد، وإيمي سمير غانم"، واصفة صداقتها معهم بأنها جميلة وقريبة من قلبها.

وتطرقت إلى أن الدور الذي كان له أثر نفسي عليها كبير كان خلال مشاركتها في مسلسل “البرنس” مع المخرج محمد سامي، مشيرة إلى أن فرحتها كانت بتفاعل زملائها معها ودعمهم، وليس فقط أنها أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" بعده، مضيفة أنها تحب كل أعمالها السابقة، وأن حبها لهذا الدور لا يعني تجاهل أعمالها الأخرى، وإلا ما كانت استطاعت تقديمها لو لم تحبها.