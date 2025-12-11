نقابة المهن التمثيلية تشكر الرئيس السيسي على رعاية كبار الفنانين

وجهت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة دكتور أشرف زكي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لتوجيهاته برعاية كبار الفنانين، وتكفل الدولة بعلاجهم وتقديم الدعم الكامل لهم.

وأصدرت النقابة بيانا قالت فيه: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك تقديرًا لتوجيهات سيادته الكريمة برعاية كبار الفنانين أصحاب التاريخ الفني الحافل، وتكفّل الدولة بعلاجهم وتقديم الدعم الكامل لهم، عرفانًا بما قدموه من إبداع وإثراء للوجدان المصري والعربي على مدار عقود".

وتابع البيان: "إن هذه اللفتة الإنسانية النبيلة تعكس ما يتمتع به فخامة الرئيس من تقدير عميق لقيمة الفن ودور الفنانين في تشكيل الوعي الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر. كما تؤكد حرص الدولة المصرية، بقيادة سيادته، على الوفاء لأبنائها المخلصين ممن أسهموا في بناء وجدان الأمة وإسعاد شعبها.. حفظ الله مصر وقيادتها الحكيمة، ودامت رايتها عالية خفاقة بالفن والعطاء والوفاء".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة، بتقديم العلاج اللازم لعدد من الفنانين على نفقة الدولة؛ من بينهم أحمد فؤاد سليم، ونجوى فؤاد، وضياء الميرغني، وعبد الله مشرف، وجميلة عزيز، وسمير صبري، وعمر خيرت، ومحمد صبحي.