مباحثات عسكرية رفيعة بين تركيا والسعودية في الرياض

التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، الخميس، نظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن بيرقدار أوغلو توجه أمس الأربعاء إلى السعودية لحضور اجتماع الحوار العسكري رفيع المستوى.

وأضافت في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أن الرويلي استقبل بيرقدار أوغلو بمراسم عسكرية في الرياض، وأن الجانبين عقدا اجتماعا ثنائيا وآخر موسعا على مستوى الوفود.

وأشارت إلى أنه في ختام المباحثات تم توقيع التقرير النهائي لاجتماع الحوار العسكري رفيع المستوى بين البلدين.