أعلنت شبكة "بي بي سي" البريطانية، عن مشروع جديد للنجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في ظل أزمته مع الفريق في الوقت الحالي.

ويعيش صلاح فترة صعبة مع ليفربول في ظل غيابه عن الفوز الذي حققه ليفربول ضد إنتر ميلان بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت شبكة بي بي سي إلى أن محمد صلاح يعتبر اللاعب الأكثر شهرة حاليا في العالم، وذلك بسبب أزمته الأخيرة والتي تسببت في ابتعاده عن المباريات في الفترة الأخيرة.

وأضافت أنها ستعرض إنجازات محمد صلاح ورحلته الاستثنائية بداية من قريته الصغيرة في مصر وصولا إلى اعتلاء قمة المجد في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى البطولات الأوروبية التي حققها.

وأوضحت الشبكة أنها ستعرض إنجازات صلاح في فيلم وثائقي من إنتاجها، وسيُعرض مباشرة على "iPlayer" وعلى قناة "BBC One" بعد ملخصات دوري أبطال أوروبا.