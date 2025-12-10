اتحاد مستأجري الإيجار القديم يشكك في أعداد المتقدمين لصندوق الإسكان: 43 ألف استمارة لا تعكس الواقع

قال شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إن الـ43 ألف استمارة التي تلقاها صندوق الإسكان الاجتماعي بخصوص الوحدات بديل الإيجار، لا تعبر عن الأعداد الحقيقية للمستأجرين، معلقًا: "الرقم دا يعبر عن ولا حاجة".

وتحدث خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء اليوم الثلاثاء، عن أن أعداد المستأجرين لا تقل عن 30 مليون مواطنين، بالإضافة لوجود مليونين و300 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم مغلقة، ناسبًا الأرقام للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وشكك في تصريحات المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حول أعداد المتقدمين للسكن بديل الإيجار، معلقًا:"43 ألف ممكن يكونوا من 2 مليون الوحدات المغلقة.. إديني بيانات حقيقية.. أديني 43 ألف استمارة ".

واستشهد بتعليق المستشار الدكتور حفني جبالي رئيس مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، حول عدم تقديم الحكومة الإحصاءات الدقيقة بشأن عدد المستأجرين الأصليين، وتوافر الأراضي اللازمة لتوفير سكن بديل.

وتابع: "لما النهاردة رئيس المجلس يقول مفيش إحصاءات وبيانات ويصدروا هذا القانون في خلال 12 ساعة بدون إحصاءات وبيانات يبقا في تكدير للسلم المجتمعي".

وسبق أن أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تسجيل 43 ألف مواطن حتى الآن على منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال الأيام المقبلة، وأوضحت أن 650 شخصًا فقط تقدموا للحصول على بديل إداري أو تجاري.