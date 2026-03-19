كتائب حزب الله العراقية تعلن وقف قصف السفارة الأمريكية لمدة 5 أيام بشروط

أعلنت كتائب حزب الله العراقية فجر اليوم الخميس وقف استهداف السفارة الأمريكية في بغداد لمدة 5 أيام "شريطة كف يد الكيان الصهيوني (إسرائيل) عن تهجير وقصف الضاحية في بيروت".

وقال أبو مجاهد العساف المسؤول الأمني في كتائب حزب ألله في بيان وزع فجر اليوم أن "الأمين العام لكتائب حزب الله أصدر أوامر بإيقاف استهداف السفارة الأمريكية في بغداد لمدة خمسة أيام على أن تتزامن فترة التوقف مع شروط منها كف يد الكيان الصهيوني عن تهجير وقصف الضاحية في بيروت".

كما اشتملت الشروط "الالتزام بعدم قصف المناطق السكنية في بغداد والمحافظات وسحب عناصر /سي آي إيه/ من محطاتهم وإبقائهم داخل السفارة الأمريكية وسيكون الرد مباشرا ومركزا مع رفع وتيرة الضربات بعد انتهاء المدة في حال عدم الالتزام".

وذكر العساف: "نشد على يد المسؤولين في الحكومة بشأن حماية البعثات الدبلوماسية الكيانات الاقتصادية".