مدرب المغرب: تتويجنا بكأس أفريقيا؟ كاف منحنا ما نستحقه

أعرب محمد وهبي، المدير الفني الجديد لمنتخب المغرب عن سعادته الكبيرة بحصول فريقه على بطولة كأس أفريقيا 2025، التي أُقيمت في بلاده.

وقال محمد وهبي في تصريحات نقلتها صحيفة البطولة المغربية: "أود أن أهنئ جميع المغاربة، والطاقم الفني للمنتخب، واللاعبين، وكذلك اتحاد الكرة، على الخبر السار الذي تلقيناه قبل يومين، والذي هو مستحق".

وأضاف المدرب المغربي: "تأثير القرار معنويًا على المنتخب؟ لقد أسعدني ذلك، وأعتقد أنه سيسعد الجميع أيضًا، لكن من المهم التركيز على الحاضر والمستقبل".

وأكمل: "بالنسبة لي، طموحي وهدفي هو جعل فريقي يقدم أفضل أداء في كأس العالم المقبلة، لذلك لن أتوقف كثيرًا عند ما تم في الماضي، فهذا أمر مهم جدًا".

وأتم محمد وهبي تصريحاته قائلًا: "الكاف والجهات المعنية، واتحاد الكرة المغربي قاموا بما كان يجب فعله، ولا أريد الخوض كثيرا فيما قيل خلال اليومين الماضيين، فأنا مركز فقط على الجانب الرياضي".