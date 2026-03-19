الصحة اللبنانية: حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس تتجاوز 1000

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس، إلى 1001 شهيد، و2584 جريحًا.

وقالت في بيان، إن العدوان الإسرائيلي تسبب في استشهاد 118 طفلًا، و79 امرأة، وإصابة 365 طفلًا، و414 امرأة.

وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم، أسفر عن استشهاد 33، وإصابة 152 آخرين.

وقصفت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الخميس، 19 بلدة ومنطقة جنوبي لبنان، ضمن العدوان العسكري المتواصل منذ 2 مارس.

وشنّت طائرات إسرائيلية غارة جوية على بلدة ميفدون في محافظة النبطية، وأتبعتها بأخرى على المنطقة بين بلدتَي ميفدون وزوطر الشرقية، واستهدفت مرتفعات الجبل الرفيع بمنطقة إقليم التفاح وبلدة برغز، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأغارت الطائرات الحربية مرتين على بلدة الخيام ومحيط بلدة دبين، فيما شهدت بلدات الخيام والطيبة ليلة عنيفة، عقب غارات عدة وقصف مدفعي ثقيل، وهزّ انفجار ضخم الخيام، مع ارتجاجات عنيفة هزّت الأرض.

كما أغارت الطائرات الإسرائيلية مرتين على بلدة القنطرة، وتعرضت منطقة وادي السلوقي لقصف مدفعي، فيما شنّ الطيران غارة أخرى بين بلدتي البازورية وعيتيت بمحافظة الجنوب، وفقاً للوكالة الرسمية.

وأغار كذلك مرتين على مدينة بنت جبيل، وتعرضت بلدة مارون الراس وأطراف مدينة بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي.

كما شنّت المقاتلات الإسرائيلية غارتين قرب المنازل في خراج (منطقة شجرية) بلدة السريرة بمنطقة جزين، ما أدى إلى تصدع المنازل وتكسر الزجاج.

وشنت كذلك غارة على منزل في بلدة البرج الشمالي، فيما استهدف قصف مدفعي مداخل بلدتي شيحين ومروحين.

وفجراً استهدف الطيران الإسرائيلي بغارة منزلاً في بلدة شقرا، واستهدفت بلدة صفد البطيخ، وحلّقت الطائرات على علوّ منخفض فوق العاصمة بيروت وصولاً إلى الجنوب.