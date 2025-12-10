قال الفنان أحمد أبو زيد، الحاصل على جائزة أفضل ممثل عن مسرحية "سقوط حر" في مهرجان قرطاج المسرحي بتونس، إن هدف فريق العمل كان تقديم عرض مشرّف يليق باسم مصر ونقابة المهن التمثيلية، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع الفوز بالجائزة.

وأضاف أبو زيد، خلال لقائه في برنامج "الصورة" على قناة النهار أمس الثلاثاء، أن دعم النقابة شكّل حافزًا مهمًا قبل السفر، مشيرًا إلى أن كلمات التشجيع التي وجّهها إليهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جعلتهم يشعرون بمسؤولية أكبر تجاه الأداء. وقال: "قبل ما أسافر بيومين كانت فيه مشكلة، وقالي النقيب: مكلمتنيش ليه عشان أساعد؟.. وأنا ماشي قالنا: عايزين جائزة".

ووجّه الشكر لنقيب المهن التمثيلية لمساهمته في تيسير إجراءات سفر الفريق، لافتًا إلى أن لحظة التحية التي تلقوها في ختام العرض استمرت لدقائق، وكان هذا التفاعل الكبير من الجمهور مفاجأة غير متوقعة لهم.

يُذكر أن أحمد أبو زيد فاز بجائزة أفضل ممثل في الدورة الـ26 من أيام قرطاج المسرحية، عن دوره في مسرحية "سقوط حر" من إخراج محمد فرج خشاب، والتي شاركت ممثلةً لمصر في المهرجان المسرحي التونسي.