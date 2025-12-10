أشرف زكي يشيد بفوز فريق مسرحية سقوط حر بمهرجان قرطاج: رفعوا علم مصر

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن شباب مصر بخير، مشيدًا بفريق العرض المسرحي المصري "سقوط حر" الذي شارك في مهرجان قرطاج المسرحي بتونس وحقق نجاحًا لافتًا.

وأضاف "زكي" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن هؤلاء الشباب سافروا لتمثيل مصر في أحد أهم المهرجانات على مستوى العالم، ورفعوا علم مصر وفازوا بجائزة أفضل ممثل التي حصل عليها الفنان أحمد أبو زيد.

ووجه التحية للفريق ولوزارة الخارجية وسفارة مصر في تونس على الدعم المتواصل، ومتابعة الوفد خطوة بخطوة، بدءًا من البروفات وصولًا إلى العرض النهائي.

وكان الفنان أحمد أبو زيد، فاز بجائزة أفضل ممثل في الدورة 26 من أيام قرطاج المسرحية، عن دوره في مسرحية "سقوط حر"، إخراج محمد فرج خشاب، والمشارك باسم مصر في المهرجان المسرحي التونسي.