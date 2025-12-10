عمرو الجنايني: مصر تمتلك جهازًا مصرفيًا قويًا قادرًا على مواجهة الصدمات

قال المصرفي عمرو الجنايني، وعضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك سابقًا، إن الجهاز المصرفي المصري شهد طفرة كبيرة منذ بداية الألفينات، خاصة خلال فترة تولي الدكتور فاروق العقدة منصب محافظ البنك المركزي.

وأوضح الجنايني، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن مصر تمتلك اليوم جهازًا مصرفيًا قويًا قادرًا على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية.

وفي ما يتعلق بنادي الزمالك، أكد الجنايني أن رئيس النادي حسين لبيب "شايل شيلة تقيلة" في ظل تراكمات كبيرة يعاني منها النادي منذ سنوات، مشيرًا إلى أن طموحات جماهير الزمالك تفوق الإمكانيات الحالية، بعد فترة طويلة من الإدارة المالية غير المنضبطة التي أدت إلى الوضع المالي الخانق الذي يمر به النادي.

وعن نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، قال الجنايني: "ده ابني"، بينما وجّه رسالة للاعب أحمد سيد زيزو قائلًا: "ربنا يديه على قد نيته".