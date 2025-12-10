انطلاق التصويت في الدوائر الـ30 الملغاة بانتخابات مجلس النواب

• 623 مرشحا يتنافسون من جديد للفوز بـ58 مقعدا في 10 محافظات

انطلق تصويت المصريين في الداخل، منذ قليل، في 30 دائرة انتخابية سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتيجتها ضمن محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وانتهى أمس تصويت المصريين في الخارج لتلك الدوائر، لتبدأ عملية الاقتراع داخل مصر يومي الأربعاء والخميس من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، بحسب الجدول الزمني.

ويتنافس في تلك الدوائر 623 مرشحا للفوز بـ58 مقعدا، هو ما تضمنته أحكام المحكمة الإدارية العليا في طعون تلك الدوائر، وذلك دون المقاعد الـ 6 التي حسمت بالفوز في 4 دوائر منها، هي الجيزة بمحافظة الجيزة، والمنتزه بالإسكندرية، والمحمودية بالبحيرة، وأول أسوان بمحافظة أسوان، والتي لا يزال مصيرها لم يحسم أمام محكمة النقض.

وتأتي تفاصيل الـ30 دائرة المعاد بها الانتخابات وفقا لعدد المرشحين والمقاعد، كالأتي:

محافظة الجيزة:

1-الجيزة: 11 مرشحًا يتنافسون على مقعد واحد، بعد حسم المقعد الثاني.

2- أول أكتوبر: 13 مرشحًا يتنافسون على مقعدين.

3- بولاق الدكرور: 15 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد.

4- الأهرام: 10 مرشحين يتنافسون على مقعدين.

5- منشأة القناطر: 28 مرشحًا يتنافسون على 4 مقاعد .

6- العمرانية: 15 مرشحًا يتنافسون على مقعدين.

7- البدرشين: 16 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد.

محافظة البحيرة:

1-المحمودية: 18 مرشحًا يتنافسون على مقعد واحد، بعد حسم المقعد الثاني.

2-حوش عيسى: 9 مرشحين يتنافسون على مقعد وحيد.

3-كوم حمادة: 44 مرشحًا يتنافسون على مقعدين.

4- الدلنجات: 19 مرشحًا يتنافسون على مقعد وحيد.

محافظة الإسكندرية:

1-المنتزه: 27 مرشحًا يتنافسون على مقعد واحد من أصل 4 مقاعد حسم 3 منها بالفوز.

محافظة المنيا:

1-أول المنيا: 37 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد.

2-ملوي: 36 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد.

3-مغاغة: 25 مرشحًا يتنافسون على 4 مقاعد.

4-أبوقرقاص: 30 مرشحًا يتنافسون على مقعدين.

5- دير مواس: 11 مرشحًا يتنافسون على مقعد وحيد.

محافظة أسيوط:

1-أول أسيوط: 33 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد.

2-القوصية: 25 مرشحًا يتنافسون على 4 مقاعد.

3- أبوتيج: 26 مرشحًا يتنافسون على مقعدين.

محافظة سوهاج:

1-دائرة البلينا: 20 مرشحًا يتنافسون على مقعدين.

محافظة الفيوم:

1-سنورس: 22 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد.

محافظة الوادي الجديد:

1- الوادي الجديد- الخارجة: 6 مرشحين يتنافسون على مقعد وحيد.

2- الداخلة: 22 مرشحًا يتنافسون على مقعد وحيد.

محافظة أسوان:

1- أول أسوان: 16 مرشحا يتنافسون على مقعد واحد من أصل مقعدين حسم أحدهما.

2- نصر النوبة: 17 مرشحًا يتنافسون على مقعد وحيد.

3- إدفو: 20 مرشحًا يتنافسون على مقعد وحيد.

محافظة الأقصر:

1- الأقصر: 12 مرشحًا يتنافسون على مقعد وحيد.

2- القرنة: 16 مرشحًا يتنافسون على مقعد وحيد.

3- إسنا: 24 مرشحًا يتنافسون على مقعد وحيد.

كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا قد صدرت بإلغاء نتيجة الانتخابات في هذه الدوائر، فيما يتعلق بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء جولة الإعادة بها فقط.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات جدولا زمنيا مستقلا لتلك الدوائر صوت لها الناخبون بالخارج يومي 8 و9 ديسمبر، فيما تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر، وتعلن نتيجة الجولة الأولى لهذه الدوائر في 18 ديسمبر الجاري.

فيما تجرى جولة الإعادة في 31 ديسمبر و1 يناير في الخارج و3 و 4 يناير في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 10 يناير.