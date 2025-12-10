7 مخرجات يتنافسن على جائزة عزيزة أمير في مهرجان القاهرة للفيلم القصير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة للفيلم القصير عن قائمة المشاركات في مسابقة أفضل مخرجة مصرية التي تحمل اسم رائدة السينما المصرية عزيزة أمير، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان، المقامة خلال الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري بدار الأوبرا المصرية.

وتضم القائمة سبع مخرجات يشاركن بأفلام متنوعة بين الروائي والتجريبي والدراما الإنسانية، وجاءت الأعمال المشاركة على النحو التالي:

المخرجة مروة الشرقاوي بفيلم Rhythms of a Girl’s Dream أو "إيقاعات حلم فتاة".

المخرجة دينا حسان بفيلم Seeking for Abbas Saber أو "البحث عن عباس صابر".

المخرجة مريم مصطفى بفيلم All Is Good أو "كل شيء بخير".

المخرجة فرح هلال بفيلم Lost and Found أو "فاقد ومفقود".

المخرجة كارمن غالي وجومانا لبيب بفيلم I Am the Sun أو "أنا الشمس".

المخرجة علياء إبراهيم بفيلم What Is Left Behind أو "ما تركه الآخرون".

المخرجة يمنى صالح بفيلم Rouh أو "روح".