رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 19 وغرامة كبرى على سيراميكا كليوباترا

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة التاسعة عشرة من المرحلة الأولى، وذلك وفقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026، وشهدت القرارات إيقافات متعددة وغرامات مالية متفاوتة، أبرزها ضد سيراميكا كليوباترا.

كهرباء الإسماعيلية × طلائع الجيش

في مواجهة كهرباء الإسماعيلية وطلائع الجيش، تقرر إيقاف محمد السيد خليل أبو العنين مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث، كما تم توقيع غرامة 50 ألف جنيه على كهرباء الإسماعيلية بسبب حصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء في المباراة نفسها.

الجونة × المقاولون

شهدت مباراة الجونة والمقاولون العرب إيقاف مروان محسن فهمي مباراة واحدة مع تغريمه 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث.

سموحة × الأهلي

في لقاء سموحة والأهلي، تقرر إيقاف صامويل أمادي مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه للسبب ذاته.

حرس الحدود × إنبي

مواجهة حرس الحدود وإنبي شهدت إيقاف ثلاثة لاعبين من حرس الحدود (محمود الزنفلي، إبراهيم عامر، محمود العربي) مباراة واحدة لكل منهم مع غرامة 5 آلاف جنيه بسبب الإنذار الثالث.

سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي

في مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، تم إيقاف عامل المهمات محمود محمد حسان مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه للطرد، مع لفت نظر وغرامة إضافية 5 آلاف جنيه لدخول أرض الملعب للاعتراض.

كما تم توجيه لفت نظر للنادي وتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بسبب الانسحاب المؤقت ثم استئناف اللعب.

غزل المحلة × بيراميدز

خلال لقاء غزل المحلة وبيراميدز، تقرر إيقاف عبد الرحيم مصطفى مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه، إضافة إلى إيقاف المدير الفني علاء عبد العال مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه.

البنك الأهلي × فاركو

تم توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على فاركو بسبب تأخر نزول الفريق قبل انطلاق الشوط الثاني أمام البنك الأهلي.

بتروجت × الاتحاد

في مباراة بتروجت والاتحاد السكندري، تم إيقاف سيكو سونكو وعبد الرحمن مجدي مباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما، بينما تم إيقاف سيفيور إيزاك مباراة واحدة وغرامة 2500 جنيه لحصوله على إنذارين في اللقاء نفسه.

كما تم إيقاف مدير الكرة إسلام عادل مباراة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه للطرد، ومنع المدير الرياضي عبد الظاهر السقا من مرافقة الفريق ثلاث مباريات مع تغريمه 20 ألف جنيه بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم ومساعديه.

وأكدت الرابطة تطبيق المادة 54 من لائحة المسابقة الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، في إطار فرض الانضباط داخل البطولة.