9 أفلام تتنافس في مسابقة الفيلم المصري بمهرجان القاهرة للفيلم القصير



أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير عن القائمة الكاملة للأفلام المشاركة في مسابقة الفيلم المصري بالدورة السابعة، التي تُقام في الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية.

وتضم المسابقة أعمالاً متنوعة بين الدراما والرعب والغناء والموضوعات الاجتماعية الشائكة، فيما يترأس لجنة تحكيمها كل من السيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد مجدي، والفنانة أروى جودة.

وتضم قائمة المسابقة 9 أفلام جاءت كالتالي:

1- "لما النور بيقطع"

إخراج عبدالعزيز النجار، ومدته 15 دقيقة. هو فيلم غنائي قصير يقوم ببطولته أحمد رضوان وجهاد حسام الدين، ويقدّم تجربة بصرية وموسيقية تعتمد على التفاعل بين الصوت والصورة في إطار غنائي حديث.

2- "السما بتقع"

إخراج مصطفى جيربي، ومدته 11:46 دقيقة، ويُعرض عالميًا للمرة الأولى في المهرجان، ما يجعله من أبرز الأعمال المنتظرة. وقد أعرب المخرج عن حماسه لعرض الفيلم لأول مرة أمام الجمهور والنقاد في القاهرة.

3- Love Bites أو "عضّات الحب"

إخراج محمود زين، ومدته 12 دقيقة، وبطولة صدقي صخر، الذي يخوض تجربة وُصفت بأنها من أجرأ الأعمال في المسابقة. يتناول الفيلم قصة شقيقين يواجهان أزمة حادة بعد وفاة شقيقتهما "هيام"، التي تظهر على جسدها علامات غامضة قد ترتبط بعلاقة عاطفية، ما يشعل صراعًا عائليًا بين الستر والفضيحة.

4- Metanoya أو "تحول جذري"

إخراج تيمور بورسينيس، ومدته 19 دقيقة، ويُعرض في عرضه العالمي الأول، مقدّمًا رحلة نفسية تستكشف التحولات الإنسانية العميقة.

5- "ثريا"

إخراج أحمد بدر كرام، ومدته 14:30 دقيقة. ويدور الفيلم حول فتاة من قرية نائية يدخل شقيقها في صراع مع مرض نادر، فتبدأ رحلة بحث عن علاج وسط ظروف معقدة تهدد حياتها. وتتزامن الأزمة مع نشاط عصابة لخطف الفتيات، لتواجه ثريا صراعًا بين إنقاذ شقيقها وكشف الجرائم، مقدّمًا حكاية عن الشجاعة والمقاومة في مواجهة الخوف والظلم.

6- "تيتا"

إخراج أحمد سمير، ومدته 22 دقيقة، وبطولة الفنانة منى هلا. وينتمي الفيلم إلى الرعب النفسي، حيث تُحاصر أمٌ في عالم من الشك والخوف بعدما يحاول ابنها إقناعها بأن جدته (تيتا) لا تزال على قيد الحياة. والفيلم هو ثالث أعمال المخرج أحمد سمير بعد "زفة" و"ميرا".

7- By the Kiosk أو "عند الكشك"

إخراج بسنت غنيمي، ومدته 20 دقيقة. ويحكي الفيلم قصة "مايان" التي تجد نفسها عالقة في مكان بعيد بعد حضور جنازة أحد أقارب خطيبها، فتلوذ بكشك طعام يديره "عمرو"، لتنشأ بينهما مشاعر غير متوقعة.

8- Withdrawal or Deposit أو "سحب ولا إيداع"

إخراج حسام عمر عزام، ومدته 10:30 دقيقة، وبطولة مجدي الجاولي.

9- Just Us Girls أو "فقط نحن الفتيات"

إخراج رامي علام، ومدته 7 دقائق. وتجدر الإشارة إلى أن الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير تشهد مشاركة 54 فيلمًا قصيرًا تتنافس على 12 جائزة من جوائز "البرج الذهبي" و"البرج الفضي" عبر ست مسابقات رئيسية.

وتفتتح فعاليات المهرجان بمسابقة "الفيلم الدولي" التي تضم 13 فيلمًا، يتنافس صناعها على جائزة البرج الذهبي لأفضل فيلم والبرج الفضي للجنة التحكيم الخاصة، وتشرف عليها لجنة تحكيم تتكون من المنتج والمخرج محمد حفظي، والمخرجة هالة خليل, والفنانة عائشة بن أحمد.

أما مسابقة "الفيلم العربي" فتشهد مشاركة 10 أفلام قصيرة من مختلف الدول العربية، وتضم لجنة تحكيمها الفنانة بسمة، والمخرجة التونسية مريم فرجاني، والمنتج عاطف عبداللطيف.

كما يشارك 10 أفلام في مسابقة "الفيلم التسجيلي" تحت إشراف لجنة مكوّنة من المخرج محمد رشاد، والمخرجة ندى رياض، والمونتيرة هبة عثمان.

ويخصص المهرجان مسابقة "عزيزة أمير" لأفضل مخرجة، احتفاء بدور المرأة في السينما، بمشاركة 6 أفلام، وتحكمها لجنة نسائية تضم: د. غادة جبارة، وعزة كامل، وليالي بدر.

وأخيرًا، تُقام مسابقة "محمد بيومي" لأفلام الشباب والطلبة، بمشاركة 6 أفلام قصيرة، وتُقيّمها لجنة تتكون من المخرج ياسر شفيعي، والمنتج الفني وليد النجار.