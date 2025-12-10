فتح باب الاشتراك لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم واستخراج بطاقات العضوية اعتبارا من الاثنين المقبل

قرر مجلس نقابة الصحفيين فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، واستخراج بطاقات العضوية لعام 2026، اعتبارًا من الإثنين المقبل (15 ديسمبر 2025) وحتى الخميس (12 فبراير 2026). ويتوقف الاشتراك لأعمال الجرد السنوية لخزينة النقابة خلال الفترة من 25 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2025، ليستأنف اعتبارًا من السبت 3 يناير 2026.

كما قرر المجلس، في اجتماعه أمس الثلاثاء (9 ديسمبر 2025)، زيادة الحد الأقصى للتغطية العلاجية إلى 50 ألف جنيه في الحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية خاصة، و45 ألف جنيه في الحالات العادية.

وقرر المجلس زيادة الحد الأقصى للولادة الطبيعية إلى 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأقصى للولادة القيصرية والقيصرية المتكررة إلى 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه، وذلك في حالات الولادة خارج الشبكة بعد تقديم شهادة الميلاد والتقرير الطبي.

كما تقرر زيادة دعم المشروع لأدوية الإيبريكس والنيوبوجين ومشتقاتهما إلى حد أقصى 10 آلاف جنيه بدلًا من 4000 جنيه، بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبي، وزيادة دعم المشروع للعلاج البيولوجي ليصل إلى الحد الأقصى للتغطية العلاجية السنوية، بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبي، وزيادة دعم المشروع لأدوية الروماتويد ليصبح الحد الأقصى 10 آلاف جنيه بدلًا من 4000 جنيه، وزيادة دعم خدمات الأسنان من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه للفرد سنويًا.

كما قرر المجلس اعتبار عمليات الليزر والمنظار والتردد الحراري ضمن العمليات العادية، تخضع للائحة مشروع العلاج بالنسب العادية، مع مساهمة المشروع في حقن بلازما الصفائح الدموية بمبلغ 2000 جنيه كحد أقصى بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبي.

وقرر المجلس زيادة اشتراكات مشروع العلاج من 325 جنيهًا إلى 400 جنيه، وزيادة اشتراك خدمة الأقارب من 250 إلى 300 جنيه، وزيادة الاشتراك السنوي بالنقابة من 200 جنيه إلى 300 جنيه، على أن تخصص قيمة الزيادة لدعم المعاشات ومشروع العلاج.