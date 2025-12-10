في قلب مشروع الخط الرابع لمترو القاهرة، يتواجد أحمد محمد عبد الباسط، أحد الفنيين الذين يساهمون بشكل مباشر في إنجاز هذا العمل القومي الضخم، والذي يسعى إلى تسهيل الحركة داخل محافظة الجيزة وربط وسط البلد بمدينة السادس من أكتوبر.

يصف أحمد لـ"الشروق"، دوره في المشروع بأهمية بالغة، مؤكدا أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة لتخفيف الزحام المروري، ويشكل نقلة نوعية في منظومة النقل العام في المنطقة.

خبرة أحمد لم تأت من فراغ، فقد عمل سابقا في مشروع نفق أسفل قناة السويس بالإسماعيلية مع شركة كونكورد؛ حيث ساهم في تنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدي 2 في السويس، ومنذ انضمامه لمشروع الخط الرابع في عام 2021، أصبح جزءا من الفريق المسئول عن تركيب السيجمنت والبلاط داخل الأنفاق، ليضيف بذلك سنوات من الخبرة العملية التي تعكس التزامه ومهاراته في هذا المجال.



بداية مسار أحمد العملي كانت كعامل بسيط، لكنه استطاع أن يرتقي تدريجيا ليصبح فنيًا مؤهلًا، مستفيدًا من خبرة الفريق القديم وتدريبهم المستمر، موضحا أن المشروع يعتمد حاليا على طاقم مصري بالكامل تقريبا، مع وجود بعض الأجانب المحدودين في تشغيل الماكينات أو محطة فصل ناتج الحفر، وهو ما يعكس كفاءة العمالة المحلية وقدرتها على إدارة العمليات المعقدة للأنفاق بكفاءة عالية.

وأكد أحمد أن العمل في المشروع يمنحه فرصة للتعلم المستمر والتطوير الذاتي، لافتا إلى أن طبيعة الأنفاق تتطلب مهارات متعددة، وتتيح لكل فرد في الفريق الاستفادة من كل خطوة تنفيذية لتحقيق أفضل النتائج، واصفا تجربته في المشروع بأنها تجربة غنية بالخبرة، تعكس التطور المستمر الذي يشهده العمل اليومي، وتعكس الوجه الحقيقي للجهد المبذول وراء كل متر من أنفاق الخط الرابع للمترو.