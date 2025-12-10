سلوت: استبعدت محمد صلاح لاستقبال أهداف أقل

وجه آرني سلوت مدرب ليفربول سؤالين محرجين لمحمد صلاح نجم الفريق بعد الأزمة المثارة بينهما في الأيام القليلة الماضية.

اعترض صلاح على جلوسه بديلا لثلاث مباريات متتالية، وخرج بتصريحات قوية ضد سلوت وإدارة ليفربول عقب التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد في الدوري يوم السبت الماضي.

ورد سلوت في مؤتمر صحفي أمس الإثنين "أنا مهذب، ولكن هذا لا يعني أنني ضعيف"، وقرر المدرب الهولندي استبعاد صلاح من القائمة التي خاضت مباراة إنتر ميلان.

وبدون صلاح انتزع الليفر ثلاث نقاط ثمينة بالفوز بهدف في معقل الفريق الإيطالي.

وصرح سلوت عبر قناة أمازون برايم فيديو "الجميع يرتكب أخطاء في الحياة، ولكن هل يُدرك اللاعب أنه ارتكب خطأ؟ هل يجب أن تأتي المبادرة منه أم مني؟ هذا سؤال آخر".

أضاف المدرب الهولندي "أتفهم تمامًا أن جميع الأسئلة ستكون حول محمد صلاح في المؤتمر الصحفي، يوم الجمعة".

واستطرد "ما قاله صلاح عقب مباراة ليدز يونايتد أثر في لاعبينا بقدر إحباطهم من استقبال هدف التعادل 3-3 في الدقائق الأخيرة".

وأكد مدرب ليفربول "بالتأكيد اللاعبون تأثروا بقرار استبعاد صلاح من القائم، لأنه كان مؤثرًا جدًا للنادي واللاعبين، لذا ليس من الجيد أبدًا أن يتضرر أحد زملاءهم".

ولمح سلوت لسبب تجميد صلاح لثلاث مباريات متتالية، قائلا "بعد استقبال 7 أهداف في مباراتي آيندهوفن ونوتتجهام فورست، قلت إنه حان الوقت لنستقبل أهدافًا أقل، ونجحنا في ذلك في مباراتي ويستهام وسندرلاند"

وختم آرني سلوت "لقد سجل سندرلاند هدفه الوحيد من نصف فرصة وحيدة سنحت له في الدقيقة 86، وبعدها جاءت مباراة ليدز، حيث أظهرنا شخصية في الملعب، وغيرنا أسلوب لعبنا".