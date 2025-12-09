وزير العدل يصل المنيا لتقديم واجب العزاء لأسر القضاة ضحايا حادث التصادم بالصحراوي الشرقي

بالدموع والقلوب المنكسرة، شهدت محافظة المنيا، مشهدًا إنسانيًا مؤثرًا، حين قبّل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، رؤوس أبناء القاضي الراحل محمد عبدالناصر محمد، خلال تقديم واجب العزاء لأسر القضاة الذين لقوا مصرعهم في حادث التصادم المأساوي بالطريق الصحراوي الشرقي عند ملوي.

وأدى وزير العدل، برفقة اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والمستشار عاصم الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحمد أبو زيد، نائب المحافظ، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ومساعدي الوزير، واجب العزاء في أجواء غلب عليها الحزن والدموع الشديدة.

وشارك في مراسم العزاء رئيس مجلس إدارة نادي القضاة وأعضاء المجلس، إلى جانب القضاة أعضاء الجمعية العمومية بنادي قضاة المنيا، الذين حرصوا على مساندة أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم، مؤكدين وحدة صف القضاء ووقوفهم جنبًا إلى جنب مع أسر زملائهم.

ودعا المشاركون، بالرحمة والمغفرة للضحايا، سائلين الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ رجال القضاء من كل مكروه.

وكانت محافظة المنيا، قد شهدت مساء أمس الاثنين، موكبًا جنائزيًا لتشييع جثمان المستشارين ضحايا حادث الطريق الصحراوي الشرقي، حيث انطلق الموكب الشعبي الكبير من أمام نادي قضاة المنيا وصولًا إلى مسجد الفولي، وسط حضور واسع من القضاة وأهالي المحافظة وقيادات قضائية وتنفيذية، ترأسها اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، والمستشار هاني عبد الجابر، رئيس نادي القضاة بالمنيا.

وأدى المشيعون، صلاة الجنازة بمسجد الفولي على جثمان المستشار محمد محمد إبراهيم محمد البكري، الشهير بمحمد البكري، والمستشار إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن، المعروف بإسلام الكاشف، وسط حالة من الحزن والأسى على فقدان اثنين من أبرز قضاة محافظة المنيا.

وفي الوقت ذاته، شيّع أهالي مركز أبوقرقاص، جثمان المستشار مصطفى محمد مصطفى صالح، الشهير بمصطفى عصيدة، في جنازة فردية بمسقط رأسه، وسط مشاهد مؤثرة شارك فيها أهله وأبناء قريته وزملاؤه في العمل.

وشيّع الأهالي، جثمان المستشار محمد عبد الناصر محمد في مسقط رأسه أيضًا، حيث خيم الحزن على أجواء الجنازة التي ودّعت أحد أبنائها البارزين.

وتأتي مراسم التشييع بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية والتشريحية اللازمة، في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث الأليم الذي هزّ الشارع المنياوي، وأسفر عن وفاة أربعة من قضاة محكمة ديروط أثناء عودتهم من مأمورية عمل على الطريق الصحراوي الشرقي.