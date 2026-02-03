الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي يروي تفاصيل اغتياله ويطالب بتحقيق دولي

نعى الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مقتله في عملية اغتيال بمقر إقامته.

وقال الفريق السياسي لسيف الإسلام في بيان، مساء الثلاثاء، إن أربعة مسلحين اقتحموا مقر إقامته وعمدوا إلى تعطيل الكاميرات لطمس معالم عملية الاغتيال، مشيرًا إلى أن سيف الإسلام دخل معهم في اشتباك إلى أن قُتل.

وذكر البيان: «ننعى المشروع الوطني الإصلاحي الحقيقي الذي آمن به سيف الإسلام وعاش لأجله.. ونحن نضع القضاء الليبي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية أمام مسئولياتهم القانونية والإخلاقية ونطالب بفتح تحقيق محلي ودولي مستقل وشفاف لكشف ملابسات هذه الجريمة وتحديد الجناة والعقول المدبرة».

وأكد الفريق السياسي، أن اغيتال سيف الإسلام يمثل اغتيالًا لفرص السلام والاستقرار في ليبيا، وتابع: «لن تمر هذه الجريمة دون ملاحقة ومعاقبة كل من شارك في تدبيرها وتنفيذها».

ودعا الفريق، الليبيين إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة والصبر، مؤكدا أن الرد الحقيقي على منفذي عملية الاغتيال هو التمسك بالمشروع الوطني.