أسهم التكنولوجيا تدفع البورصة الأمريكية إلى التراجع في ختام التعاملات

تراجعت سوق الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انتعش الذهب والفضة من موجة البيع الأخيرة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 63ر58 نقطة بنسبة 8ر0% إلى 81ر6917 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% في التعاملات المبكرة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 67ر166 نقطة، أو بنسبة 3ر0% إلى 99ر49240 بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 92ر336 نقطة أي بنسبة 4ر1% إلى 19ر23255 نقطة.

وأثرت عدة أسهم رئيسية لشركات التكنولوجيا الكبرى على السوق، بما في ذلك انخفاض بنسبة 8ر2% لسهم شركة إنفيديا وبنسبة 9ر2% لسهم مايكروسوفت. وتواجه هذه الشركات العملاقة مخاوف من ارتفاع أسعار أسهمها بشكل مفرط، ما جعلها باهظة الثمن بعد سنوات من هيمنتها على السوق.

كما تراجعت أسهم شركات البرمجيات وغيرها من الشركات التي ينظر إليها على أنها قد تخسر أمام منافسيها المدعومين بالذكاء الاصطناعي. وانخفض سهم شركة سيرفيسز ناو بنسبة 7%، لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 3ر28% .

وتسببت هذه الانخفاضات في تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى خسارته الرابعة في الأيام الخمسة الماضية، على الرغم من ارتفاع غالبية أسهم المؤشر.

وشمل ذلك ارتفاع سهم شركة بالانتير تكنولوجيز بنسبة 8ر6%، والتي أعلنت عن أرباح في الربع الأخير من العام الماضي فاقت توقعات المحللين. كما تجاوزت توقعاتها لنمو الإيرادات بنسبة 61% هذا العام توقعات المحللين.

وشهدت أسواق المعادن بعضا من أقوى تحركات اليوم. فقد ارتفع سعر الذهب بنسبة 1ر6% ليستقر عند 4935 دولارا للأوقية، في أحدث تقلب له منذ توقف ارتفاعه المذهل فجأة الأسبوع الماضي. ارتفع سعر الفضة، الذي شهد تقلبات حادة، بنسبة 2ر8%.

كانت أسعار الذهب والفضة في ارتفاع مستمر لأكثر من عام، حيث سعى المستثمرون إلى إيجاد ملاذات آمنة لأموالهم وسط مخاوف من كل شيء، بدءًا من الرسوم الجمركية ووصولًا إلى ضعف الدولار الأمريكي وعبء الديون الثقيلة على الحكومات في جميع أنحاء العالم. وشهدت أسعارها ارتفاعًا ملحوظًا الشهر الماضي، حيث تضاعف سعر الذهب تقريبا خلال 12 شهرًا.