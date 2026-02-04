 اليوم إعلان الفائز بـ «جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية» في دورتها الثامنة - بوابة الشروق
الأربعاء 4 فبراير 2026 2:27 ص القاهرة
اليوم إعلان الفائز بـ «جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية» في دورتها الثامنة

شيماء شناوي
نشر في: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 1:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 1:14 ص

​يُعلن اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، عن اسم الفائز بـ "جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية" في دورتها الثامنة (دورة الأديب فاضل خلف 2025 - 2026).

ويقام حفل الإعلان بتنظيم من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وذلك على مسرح مكتبة الكويت الوطنية.

​وصل إلى القائمة القصيرة التي 5 أعمال تميزت بتنوع تجاربها، وهي:
​«جبل الجليد» للقاصة أماني سليمان داوود (الأردن).
​«عازف التشيلو» للقاصة شيرين فتحي (مصر).
​«لا بار في شيكاغو» للقاص محمود الرحبي (عمان).
​«قلب منقط» للقاصة ندى الشهراني (قطر).
​«حين يمشي الجبل» للقاص هيثم حسين (سوريا/ بريطانيا).

