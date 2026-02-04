اليوم إعلان الفائز بـ «جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية» في دورتها الثامنة

يُعلن اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، عن اسم الفائز بـ "جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية" في دورتها الثامنة (دورة الأديب فاضل خلف 2025 - 2026).
ويقام حفل الإعلان بتنظيم من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وذلك على مسرح مكتبة الكويت الوطنية.
وصل إلى القائمة القصيرة التي 5 أعمال تميزت بتنوع تجاربها، وهي:
«جبل الجليد» للقاصة أماني سليمان داوود (الأردن).
«عازف التشيلو» للقاصة شيرين فتحي (مصر).
«لا بار في شيكاغو» للقاص محمود الرحبي (عمان).
«قلب منقط» للقاصة ندى الشهراني (قطر).
«حين يمشي الجبل» للقاص هيثم حسين (سوريا/ بريطانيا).