اليوم إعلان الفائز بـ «جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية» في دورتها الثامنة

​يُعلن اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، عن اسم الفائز بـ "جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية" في دورتها الثامنة (دورة الأديب فاضل خلف 2025 - 2026).

ويقام حفل الإعلان بتنظيم من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وذلك على مسرح مكتبة الكويت الوطنية.

​وصل إلى القائمة القصيرة التي 5 أعمال تميزت بتنوع تجاربها، وهي:

​«جبل الجليد» للقاصة أماني سليمان داوود (الأردن).

​«عازف التشيلو» للقاصة شيرين فتحي (مصر).

​«لا بار في شيكاغو» للقاص محمود الرحبي (عمان).

​«قلب منقط» للقاصة ندى الشهراني (قطر).

​«حين يمشي الجبل» للقاص هيثم حسين (سوريا/ بريطانيا).