بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان هاتفيا على أن العلاقات الثنائية أصبحت متعددة الأوجه ومفيدة للبلدين

أعلن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال محادثة هاتفية على اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي.



وجاء في بيان الكرملين: " بحث الرئيس فلاديمير بوتين، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر مكالمة هاتفية، العلاقات بين البلدين والعمل المشترك ضمن إطار تحالف أوبك+ ".

وأضاف البيان: "عشية الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية التي تحل في 19 فبراير الجاري، نؤكد أن العلاقات الثنائية قد بلغت مستوى رفيعاً وأصبحت متعددة الأوجه وذات منفعة متبادلة".

وتابع البيان: "وناقش الزعيمان ضمان استقرار سوق الطاقة العالمي، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية.. واتفقا على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية".

يذكر أنه مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والسعودية، تشهد الشراكة الثنائية تحولا استراتيجيا يتجاوز التعاون التقليدي بالنفط ليمتد إلى آفاق جديدة كالسياحة.

وفي وقت سابق صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك للصحفيين قائلا إن "المملكة العربية السعودية هي أحد شركائنا الرئيسيين في الشرق الأوسط. العلاقات بيننا تتطور بنشاط خلال السنوات العشر الماضية. لقد زاد التبادل التجاري بيننا عشرة أضعاف، وخلال العام الماضي فقط نما بنسبة 85%".

وفي العام 2024 سجلت التجارة البينية بين روسيا والسعودية 3.8 مليار دولار بزيادة نسبتها 60% عن العام 2023.