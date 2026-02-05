سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 21 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على الصفحات الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قناتها على موقع يوتيوب، والتربح منها دون وجه حق.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامه بالاستيلاء على الصفحات الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، تقدم ببلاغات للنيابة العامة اتهم فيها شخصًا بالسيطرة على حسابات موكلته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد المحامي في بلاغه أن موكلته لم توقع أي عقود بيع أو تنازل عن صفحاتها أو حساباتها الإلكترونية لأي جهة أو شخص.