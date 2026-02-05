سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك قال إن تل أبيب يمكنها "استيعاب مليون مهاجر آخر بسهولة" من الدول الناطقة بالروسية

كشف تسجيل صوتي من ملفات الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، عن محادثة بين الأخير ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك حول "جودة المهاجرين" إلى إسرائيل.

والتسجيل الصوتي غير مؤرخ ويتضمن محادثة نُشرت ضمن أحدث دفعة من وثائق ملفات إبستين المتورط بإدارة شبكة دعارة تستغل القاصرات، بحسب صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة، أن باراك قال لإبستين إن إسرائيل "قادرة على استيعاب مليون مهاجر آخر بسهولة من الدول الناطقة بالروسية".

وأضافت: "في التسجيل قال باراك إن الكثيرين سيتقدمون بطلبات الهجرة ويتأقلمون تحت الضغط الاجتماعي"، مضيفًا أن السلطات "يمكن أن تكون أكثر انتقائية مما كانت عليه في موجات الهجرة السابقة".

ونقلت الصحيفة عن باراك قوله بشأن هجرات من دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى إسرائيل: "لقد قبلوا كل من جاء لإنقاذ الناس، الآن يمكننا أن نكون انتقائيين".

وأكد باراك أن إسرائيل "قادرة على التحكم في جودة الوافدين الجدد بشكل أكثر فعالية مما كانت عليه في العقود الماضية، وجادل بأن الضرورة قد تخلق مرونة".

وبدأت هجرة اليهود من الاتحاد السوفيتي بشكل جماعي في أواخر الثمانينات عندما فتحت حكومة ميخائيل جورباتشوف حدود الاتحاد السوفيتي الذي أوشك على الانهيار وسمحت لليهود بالمغادرة إلى فلسطين التاريخية.

ووفقا للتقديرات، فقد هاجر بين عامي 1989 و2006 حوالي مليون يهودي سوفيتي بما فيهم زوجاتهم وأزواجهم وأقاربهم من غير اليهود كما هو محدد في قانون العودة الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة فإنه "كتب الحاخام الأكبر السابق بنحاس جولدشميت على منصة شركة "إكس" الأمريكية بعد نشر المحادثة: "أنا سعيدٌ لأننا أوقفنا هذه المبادرة المجنونة عندما كنتُ الحاخام الأكبر لموسكو".

وأضاف: "لم أكن أعلم حينها أنها نُوقشت مع إبستين".

وتشير الصحيفة إلى أن علاقات باراك مع إبستين حظيت بتغطية إعلامية واسعة حيث التقى الاثنان مرارًا في عامي 2015 و2016، بعد سنوات من إدانة إبستين الأولى، والتقطت له صور وهو يدخل منزل إبستين في مانهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يرد باراك على طلب صحيفة "جيروزاليم بوست" للتعليق على التسجيل الصوتي.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية نشرها للدفعة الثانية من الملفات - حوالي 3.5 مليون ملف، ليصل المجموع إلى أكثر من 6 ملايين.