ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أمريكا بواقع 22 ألف خلال الأسبوع الماضي

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة ولكنه مازال عند مستوى منخفض تاريخيا.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفع خلال الأسبوع المنتهي يوم 31 يناير الحالي بمقدار 22 ألف طلب إلى 231 ألف طلب، في حين كان المحللون الذين استطلعت شركة فاكت سيت للبيانات آراءهم قد توقعوا وصول العدد إلى 211 ألف طلب.

وتعتبر طلبات الحصول على إعانات البطالة مؤشرا على عمليات التسريح من العمل في الولايات المتحدة، وهي مؤشر شبه فوري على حالة سوق العمل.

ارتفع متوسط ​​طلبات إعانات البطالة الأسبوعي على مدى أربعة أسابيع ، بمقدار 6000 طلبً ليصل إلى 212250 ألف طلب.

كما أعلنت الحكومة الأمريكية أن إجمالي عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع السابق المنتهي في 24 يناير ارتفع 25 ألف طلب ليصل إلى 84ر1 مليون طلب.