أمريكا تخصص أموالا لسد الفجوة في المساعدات العسكرية لتايوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت خطة إنفاق غير سرية لوزارة الدفاع الأمريكية، تم تقديمها إلى الكونجرس الأمريكي أن الوزارة تعتزم تخصيص 850 مليون دولار أمريكي لقيادة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية لتجديد مخزونات الأسلحة المستخدمة في المساعدات العسكرية لتايوان.

وأضاف التقرير أن الأموال ستأتي من مبلغ 152 مليار دولار أمريكي حصلت عليه الوزارة من خلال مشروع قانون مصالحة تم تمريره العام الماضي، حسب صحيفة تايبيه تايمز اليوم الأربعاء.

وتابع التقرير أنه سيتم استخدام الأموال لتعزيز القدرات القتالية لفرق العمل المشتركة ولشراء معدات جديدة لتحل محل المعدات التي يتم تقديمها إلى تايوان.