مجلس الأمن: الانقسامات العميقة في المجلس تعكس تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

اختتم مجلس الأمن الدولي اجتماعه الطارئ في أعقاب الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران.

وأكد المجلس، في بيان له، أن الجلسة شهدت انقسامات عميقة تعكس التوتر الحاد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، إذ برر السفير الإسرائيلي، داني دانون، الهجمات على إيران بأنها "ضرورة ملحة لوقف تهديد وجودي"، بينما دافع السفير الأمريكي، مايك والتز، عن الهجمات على إيران باعتبارها تستهدف البرامج النووية والصاروخية الإيرانية.

فيما وصف السفير الإيراني، أمير سعيد إيرفاني، هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وكذلك الهجمات المضادة اللاحقة من جانب إيران، والتي قال إنها تنتهك سيادة وسلامة أراضي العديد من دول المنطقة، وتقوض الحل السلمي وعملية التفاوض.

وأشار مجلس الأمن إلى أن الانقسامات العميقة خلال الاجتماع تعكس تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تواجه المنطقة خطر الانزلاق إلى صراع أوسع.